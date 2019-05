Im Oktober 2018 gingen die Tretroller in San Francisco dann erneut an den Start, diesmal mit Betriebserlaubnis. Alles sollte anders werden - und es funktionierte. In einer kürzlich veröffentlichen Halbzeitbilanz zieht die Stadt ein durchweg positives Fazit: Es gebe keine Beschwerden und kaum unsachgemäßes Parken mehr. Die Nachfrage nach den Scootern sei hoch, so die Stadtverwaltung. Mehr noch: Hatte San Francisco den beiden auserkorenen Dienstleistern zunächst nur 625 Scooter pro Flotte zugestanden, dürfen sie nun, in der zweite Hälfte der Testphase, die doppelte Anzahl bereitstellen. Nach Abschluss des zwölfmonatigen Tests sollen dann auch andere Anbieter wieder eine Chance bekommen. Doch Peskins Credo bleibt dasselbe: "Öffentliche Sicherheit geht vor Profit."