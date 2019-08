Der E-Sport ist mittlerweile auch zu groß für die weltgrößte Spielemesse - die Haupt-Turniere füllen mittlerweile ganze Stadien mit über 15.000 Zuschauern. Zwar hat die Kölner Messe auch eine Halle für den E-Sport reserviert, aber hier finden gerade einmal 1.500 Zuschauer Platz. Viel mehr Zuschauer verfolgen die Spiele zu Hause. Nach Angaben von Google haben YouTube-Nutzer 2018 über 50 Milliarden Stunden Spiele-Videos angeschaut - das ist mehr Zeit als Netflix-Kunden sich Filme und Serien anschauen.



An dem E-Sport-Boom wollen sich immer mehr Firmen und andere Organisationen beteiligen. Der DFB-Interimspräsident Rainer Koch kündigte etwa am Montag in Köln eine elektronische Version des DFB-Pokals an, an dem sich jeder interessierte Spieler beteiligen kann. Mit dem Schritt will der organisierte Fußball einen Zugang zur Jugendkultur bekommen, den die klassischen Sportvereine nicht mehr unbedingt bieten können.