Mann fährt mit einem E-Tretroller auf dem Gehweg. Symbolbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Der TÜV-Verband hat aus Sicherheitsgründen Blinker für E-Tretroller gefordert. Die Erfahrungen der vergangenen Monate hätten gezeigt, dass das Abbiegen häufig zu gefährlichen Verkehrssituationen führe, sagte Geschäftsführer Joachim Bühler.



Eine Verpflichtung zur Ausstattung von E-Scootern mit Blinkern solle zügig in die entsprechende Verordnung aufgenommen werden. "E-Scooter-Fahrer sollten die Hände unbedingt am Lenker lassen, um die Stabilität des Fahrzeugs nicht zu gefährden", so Bühler.