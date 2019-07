E-Scooter dürfen seit Mitte Juni benutzt werden.

Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kritisiert die Umsetzung der E-Tretroller-Vorschriften in Kommunen - vor allem im rot-rot-grün regierten Berlin. Der Bund habe für das Fahren auf Gehwegen ein Bußgeld vorgesehen, sagte Scheuer der "Bild". "Leider wird aber etwa in der deutschen Hauptstadt zu wenig kontrolliert."



Jede Stadt könnte auch bestimmte Stationen aufbauen, an denen die Scooter abgestellt werden müssen. "Berlin hat sich anders entschieden und gesagt, es ist egal, wo die stehen."