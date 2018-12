Ob die Verbote und Einschränkungen tatsächlich dazu führen, dass Jugendliche aufhören zu "juulen", bezweifeln viele Eltern und Schulverwalter. An der New Yorker Highschool von Sylvia, Jack und Margarida, musste in diesem Jahr bereits zweimal die Feuerwehr anrücken, weil Jugendliche im Schulklo "gejuult" und den Feueralarm ausgelöst hatten. In einer Highschool in der Bronx schloss die Schulverwaltung mehrere Toiletten, um heimliches "Juuling" zu unterbinden.



Jack und seine Freunde sind inzwischen selbst nachdenklich geworden. In einem selbstgedrehten Video "Juulers against Juuling" weisen sie auf die Gefahren von "Juuling" hin - und fordern strengere Regeln für den Vertrieb aromatisierter E-Zigaretten. "Es ist eine Epidemie, die wir stoppen müssen."