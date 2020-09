Justitia-Statue hält eine Waage in ihrer Hand. Symbolbild

Quelle: David-Wolfgang Ebener/dpa

Wenn der Ersatzakku einer E-Zigarette wegen eines Dienstschlüssels in der Hosentasche explodiert, ist dies kein Arbeitsunfall. Das hat das Sozialgericht in Düsseldorf entschieden, das den ungewöhnlichen Fall vorgelegt bekommen hatte.



Eine Wuppertalerin (27) hatte geklagt, weil die Berufsgenossenschaft die Akku-Explosion nicht als Arbeitsunfall anerkennen wollte. Die Frau hatte beim Müllwegbringen in ihrer Firma Ersatzakku und Dienstschlüssel in eine Tasche gesteckt.