Der Billigflieger Easyjet will künftig den CO2-Ausstoß seiner Flugzeugflotte vollständig mit Klimaschutzprojekten ausgleichen. Das verkündete Airline-Chef Johan Lundgren am Dienstag bei der Vorstellung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr in London. Im laufenden Geschäftsjahr werde man für die Kompensation rund 25 Millionen Pfund (29,3 Millionen Euro) aufwenden.