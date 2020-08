Amtsinhaber Michael Ebling (SPD) muss in die Stichwahl. Archiv

Quelle: Alexander Heimann/Stadt Mainz/dpa

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Mainz hat in der ersten Runde keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht. Amtsinhaber Michael Ebling (SPD) schnitt nach dem vorläufigen Endergebnis mit 41,0 Prozent zwar am stärksten ab, muss nun aber in die Stichwahl am 10. November.



Dort trifft er auf den unabhängigen Kandidaten Nino Haase, der von der CDU unterstützt wird und 32,4 Prozent der Stimmen holte. Die Grünen-Bewerberin Tabea Rößner blieb mit 22,5 Prozent der Stimmen chancenlos.