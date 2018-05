Man erkennt ja nicht an der Farbe vom Auto, ob das ein Diesel-Stinker ist oder ob das eine moderne Hybrid-Technologie ist. Michael Ebling (SPD), Oberbürgermeister von Mainz

Ebling: Naja, wenn es Fahrverbote geben sollte – und jetzt müssen wir alles tun, damit sie vermieden werden - das würde dem kommunalen Leben echt den Stecker ziehen. Das kann ja niemand ernsthaft wollen. Aber wenn sie denn verhängt würden, brauchen wir ein Instrument, um tatsächlich auszusortieren. Man erkennt ja nicht an der Farbe vom Auto, ob das ein Diesel-Stinker ist oder ob das eine moderne Hybrid-Technologie ist. Also insofern: Wenn es zu Fahrverboten kommt, dann muss die Bundesregierung auch für einen einheitlichen Rechtsrahmen sorgen. Es kann ja auch nicht sein, dass ich einen Euro-5-Diesel habe und in die eine Stadt nach Baden-Württemberg komme ich rein. In der nächsten werde ich abgewiesen. Flickenteppiche helfen uns da in Deutschland nicht weiter.