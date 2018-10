In der vergangenen Woche erkrankten 33 Menschen im Kongo. Quelle: Al-Hadji Kudra Maliro/AP/dpa

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo einen Krisenausschuss einberufen. Nach Angaben des kongolesischen Gesundheitsministeriums erkrankten in der vergangenen Woche 33 Menschen neu an Ebola, 24 von ihnen seien gestorben.



Bundeskanzlerin Merkel lobte, dass die WHO diesmal entschiedener agiere als bei dem Ebola-Ausbruch in Sierra Leone, Liberia und Guinea zwischen 2013 und 2016. Damals kamen mindestens 11.300 Menschen ums Leben.