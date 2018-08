Kampf gegen Ebola im Kongo (Archiv). Quelle: John Bompengo/AP/dpa

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) steht beim Kampf gegen den erneuten Ausbruch von Ebola im Kongo vor Problemen. Da es sich bei dem betroffenen Gebiet in der Provinz Nord-Kivu um eine Konfliktzone handle, sei der Zugang für Helfer riskant. Das teilte die WHO in Genf mit. In der Region kämpfen Milizen um die Kontrolle von Land und Bodenschätzen.



Das Gesundheitsministerium hat bisher 40 Ebola-Tote gezählt. Erst am 24. Juni hatten die Behörden einen Ebola-Ausbruch für beendet erklärt.