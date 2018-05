Im Kongo sind inzwischen 14 Menschen aam Ebola-Virus erkrankt. Quelle: Mark Naftalin/UNICEF/AP/dpa

Nach dem Auftauchen eines Ebola-Falls in der kongolesischen Millionenstadt Mbandaka hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihre Risiko-Einschätzung verschärft. Weil die Stadt durch einen Fluss, Straßen und den Flughafen mit anderen Bevölkerungszentren vernetzt sei, habe sich das Risiko der Ausbreitung der WHO zufolge erhöht.



Inzwischen ist Ebola laut Gesundheitsministerium im Kongo bei 14 Menschen bestätigt worden, darunter bei einem Toten. Die WHO hatte einen Notfall-Ausschuss einberufen.