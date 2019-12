Ein WHO-Mitarbeiter bereitet Impfungen gegen Ebola vor. Archivfot

Quelle: Al-Hadji Kudra Maliro/AP/dpa

In dem von einer gefährlichen Ebola-Epidemie geplagten Ost-Kongo hat eine Miliz Menschenrechtlern zufolge mindestens zwölf Menschen getötet. Wegen der schlechten Sicherheitslage ist der Ebola-Ausbruch in der Region nur schwer in den Griff zu bekommen ist. Mehr als 3.300 Menschen haben sich laut Behörden bislang infiziert und mehr als 2.200 Menschen sind gestorben.



Allein in den vergangenen Wochen wurden Dutzende Menschen im Osten des Kongo von Milizen getötet. Die Streitkräfte starteten eine Militäroperation.