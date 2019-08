Ein verstorbener Ebola-Patient ist das ansteckendste, was es gibt. Sara Phillips, Gesundheitskoordinatorin bei Medair

Phillips: Eine Community-Cap-Umfrage in Beni hat gezeigt: Nur zwölf Prozent der Menschen wissen, dass man sich durch Bestattungsvorbereitungen eines Ebola-Toten mit der Krankheit infizieren kann. Ein verstorbener Ebola-Patient ist das ansteckendste, was es gibt. Deshalb hören wir den Menschen zu und passen uns an ihre Bedürfnisse an. Das ist wichtig, um mit den Menschen vor Ort auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Wenn ich Feedback aus der Gemeinschaft vor Ort erhalte, bin ich in der Lage, sofort Änderungen vorzunehmen. Nur so kommen wir an die Menschen heran, finden ihr Gehör und können ihnen letztendlich dabei helfen, sich selbst zu helfen.