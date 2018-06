Mitarbeiter von Kongos Gesundheitsamt desinfizieren ein Gebäude. Quelle: John Bompengo/AP/dpa

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom, geht von einem baldigen Ende der gegenwärtigen Ebola-Epidemie im Kongo aus. Es bedürfe weiter großer Wachsamkeit, aber die eingeleiteten Maßnahmen zur Eindämmung der Seuche zeigten gute Wirkung, erklärte der WHO-Chef.



Diese Ebola-Epidemie, mit bisher 28 Toten, ist bereits die neunte im Kongo in den vergangenen 40 Jahren. Allerdings war das Virus dort noch nie wie beim aktuellen Ausbruch in einer Stadt aufgetreten.