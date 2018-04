Die Plattenfirma BMG stellt sich hinter das Werk der umstrittenen Musiker. "Wir nehmen Künstler und künstlerische Freiheit ernst, und wir sagen unseren Künstlern nicht, was ihre Texte enthalten sollten und was nicht", teilte die Tochter des Medienunternehmens Bertelsmann am Mittwoch in Gütersloh mit. Das Album sei vergangenes Jahr eines der meistverkauften in Deutschland gewesen und außerdem auch nicht indiziert.