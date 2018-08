Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). Archivbild Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Außenminister Heiko Maas hat Eckpunkte einer neuen USA-Strategie der Bundesregierung skizziert. In einem Gastbeitrag für das Handelsblatt plädiert er für eine Beziehung, "in der wir ein Gegengewicht bilden, wo rote Linien überschritten werden".



Es sei höchste Zeit, die Partnerschaft neu zu vermessen, "nicht um sie hinter uns zu lassen, sondern um sie zu erneuern und zu bewahren." Die Veränderungen in der US-Politik würden auch die Amtszeit von Präsident Donald Trump überdauern.