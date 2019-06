Mietwohnungen in Berlin. Archivbild

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Der rot-rot-grüne Senat in Berlin hat sich auf Eckpunkte für einen Mietendeckel in der Hauptstadt geeinigt. Ein entsprechendes Eckpunktepapier mit geringfügigen Änderungen wurde beschlossen. Der nächste Schritt nach den Eckpunkten wäre ein Gesetzentwurf.



Das Mieterhöhungsverbot sieht vor, dass die Mieten in Berlin fünf Jahre lang nicht steigen sollen. Berlin wäre laut Deutschem Mieterbund das erste Bundesland mit einem solchen Mietenstopp.