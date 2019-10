Angehörige indigener Völker protestieren in Ecuador.

Quelle: Dolores Ochoa/AP/dpa

In Duran tobten die Proteste in den letzten Tagen besonders heftig. Der Großteil der Demonstranten blieb friedlich, ein kleiner Teil aber randalierte. Sie zerstörten kleine Geschäfte, einen Geldautomaten, warfen Scheiben ein und sprühten Parolen an die Wand. Dabei ging mehr zu Bruch als nur Glas. Die Menschen, die zum großen Teil hinter den Protesten stehen, lehnen diese Gewalt ab. Auch Indigenen-Vertreter Vargas muss sich rechtfertigen, muss erklären warum ein kleiner Teil der von ihm mobilisierten Demonstranten gewalttätig wurde. Er mutmaßt, dass die Proteste von Seite der Regierung und von Anhängern des Ex-Präsidenten Rafael Correas unterwandert wären. Dieser versucht aus seiner Wahlheimat Belgien heraus, sich an die Spitze der Protestbewegung zu stellen. Vargas will nicht das irgendein politisches Lager die Proteste für sich nutzt: "Nein zu Moreno, nein zu Correa."