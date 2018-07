Rafael Correa war zehn Jahre Ecuadors Staatschef. Archivbild Quelle: Zipi/EFE/dpa

Ecuadors Justiz hat einen Haftbefehl gegen den ehemaligen Staatschef Rafael Correa erlassen. Eine Richterin entsprach dem Antrag der Staatsanwaltschaft, Correa wegen der mutmaßlichen Beteiligung an der Entführung eines ehemaligen Abgeordneten zu verhaften. Das twitterte die Generalanwaltschaft.



Die Justiz werde eine internationale Fahndung über Interpol beantragen, um ihn an seinem Wohnsitz in Belgien festzunehmen. Correas Anwalt bezeichnete den Haftbefehl als "politische Verfolgung".