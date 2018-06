Frau geht mit Einkaufswagen an einem EDEKA-Logo vorbei Quelle: dpa

Der Boykott trifft 163 Produkte von Nestlé. Die Einkaufsgemeinschaft Edeka hat den Einzelhändlern in ihrer Einkaufsgemeinschaft eine Liste geschickt, auf der diese Waren stehen. Sie sollen in den kommenden Tagen nach und nach aus den Läden verschwinden. Das hatte die "Lebensmittel Zeitung" berichtet. Auf Anfrage von heute.de hat eine Edeka-Filiale in Frankfurt bestätigt, dass sie einen solchen Brief bekommen habe. Im Detail dazu äußern wollte man sich aber nicht. Auch in der Edeka-Zentrale in Hamburg hält man sich noch bedeckt: Zu dem Bericht wolle man sich offiziell nicht äußern.