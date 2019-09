Jahrelang hatte er für US-amerikanische Geheimdienste gearbeitet, er hatte mitgeschrieben an Programmen, die den weltweiten Datenverkehr routiniert und permanent überwachten und noch überwachen. Dann entschloss er sich, all das öffentlich zu machen. Snowden, der digitale Dissident, erhoffte sich einen weltweiten Aufschrei der Empörung - und vor allem ein Umdenken der Staaten bei der digitalen Überwachung ihrer Bürger.



Das alles ist sechs Jahre her. Eine Weiterreise Richtung Kuba stoppten die russischen Behörden. Und Kuba verweigerte die Einreise, unter massivem Druck der USA. Seither lebt Snowden in Moskau und scheint sich mit einem Leben in Russland abzufinden. Er hat ein Buch geschrieben, das in der kommenden Woche auch in Deutschland erscheint.