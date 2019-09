Lange hat man von Edward Snowden nichts mehr gehört. Nun erscheint am 17. September sein Buch "Permanent Record". Und der Whistleblower gibt auf einmal viele Interviews; er sitzt an einem unbekannten Ort in Russland vor einer weißen Wand, bereit für Gespräche mit den internationalen Medien.



In seinem Buch gibt der ehemalige NSA-Analyst einen überraschend tiefen Einblick in sein Privatleben. Denn außer seiner persönlichen Stimme Gehör zu verschaffen, entgegnet der 36-Jährige im ZDF-Interview, könne er nur wenig ausrichten.