Keine Roaming-Gebühren für Reisende in Großbritannien. Archivbild

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Reisende mit deutschem Handyvertrag surfen unabhängig vom Ausgang des Brexit-Dramas auch in Zukunft ohne Zusatzkosten in Großbritannien mit dem Smartphone im Internet. Die drei größten deutschen Mobilfunk-Anbieter teilten mit, dass sie auch nach einem ungeregelten EU-Austritt dort vorerst keine Roaming-Gebühren erheben werden.



Solche Gebühren sind in den meisten Staaten außerhalb der EU üblich. Ein No-Deal-Brexit ist derzeit zwar unwahrscheinlich, aber noch nicht komplett vom Tisch.