Im Sommer 1979 war West-Berlin noch eingemauert, Helmut Schmidt Bundeskanzler und Gloria Gaynors Disco-Klassiker "I Will Survive" frisch in den Charts, da verliebten sich Karl Kreile und Bodo Mende auf einer Party in Berlin-Schöneberg ineinander. 2017 sitzen sie im Café "Romeo & Romeo" im Schöneberger Szenekiez und fallen sich ins Wort, wie es sich für ein altes Ehepaar gehört. Für den Staat werden sie erst am 1. Oktober eines sein. "Dass wir jetzt noch nach 38 Jahren zusammen heiraten...", fängt Kreile an, da wirft Mende ein: "Im hohen Alter von 60 und 59, das ist ein bisschen absurd für heterosexuelle Verhältnisse!"