Ehe für alle - Symbolbild Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Der australische Abgeordnete Tim Wilson hat eine Parlamentsdebatte über die gleichgeschlechtliche Ehe für einen Heiratsantrag genutzt. Der 37 Jahre alte Politiker der regierenden Liberalen Partei richtete das Wort an seinen Partner, den Lehrer Ryan Bolger, der auf der Zuschauertribüne saß.



Bolger antwortete sofort mit "Ja". Im Abgeordnetenhaus gab es daraufhin lauten Applaus. Das Parlament will diese Woche darüber entscheiden, ob die Ehe für alle in Australien Gesetz wird.