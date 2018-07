Eine Frau läuft durch eine Straße in Havanna. Quelle: Ernesto Salazar/ZUMA Wire/dpa

Gleichgeschlechtliche Paare könnten in Kuba bald heiraten dürfen. Außerdem soll in dem sozialistischen Karibikstaat privater Besitz künftig anerkannt werden. Am Wochenende haben die Parlamentarier in der kubanischen Hauptstadt Havanna dazu über eine umfassende Reform der Verfassung von 1976 beraten.



Erstmals wird in der neunen Verfassung zudem auf den Begriff Kommunismus verzichtet. "Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere Ideale aufgeben", sagte Parlamentspräsident Esteban Lazo.