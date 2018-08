Kuba will die sozialistischen Regelungen lockern. Quelle: Abel Padrón Padilla/ACN/dpa

Gleichgeschlechtliche Paare könnten in Kuba schon bald heiraten dürfen. Und auch privater Besitz soll in dem sozialistischen Karibikstaat künftig offiziell anerkannt werden. Heute beginnt eine landesweite Debatte über eine Verfassungsreform.



In 135.000 Versammlungen und Foren auf der ganzen Insel debattieren die Kubaner bis November über die neu gefasste Verfassung. Im kommenden Februar soll in einem Referendum dann über die Verfassungsreform abgestimmt werden.