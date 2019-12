Cossa etwa erinnert sich noch gut an seine Ankunft in der DDR. Es war Winter, März 1983. Nach der Landung sah er aus dem Flugzeugfenster erstmals Schnee. "Wir haben uns gesagt: 'Jetzt kommt Eis vom Himmel!'" Mit Landsleuten lebte er in einem Wohnheim und arbeitete nach einer Ausbildung zum Holztechniker in Zeulenroda in Thüringen. Bis zu 60 Prozent des Lohns der Vertragsarbeiter wurde einbehalten. Es werde auf ein Konto in der Heimat überwiesen, hieß es. Damit wollten sie nach ihrer Rückkehr ein neues Leben aufbauen. Das Geld war bitter nötig: Der Bürgerkrieg in Mosambik endete 1992, mehr als eine Million Menschen waren ums Leben gekommen, die Wirtschaft lag am Boden.