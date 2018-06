Theologin Margot Käßmann wird in Rente gehen. Quelle: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Deutschlands wohl bekannteste Theologin, Margot Käßmann, geht Mitte des Jahres in Rente. Die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) wird am 30. Juni in den Ruhestand verabschiedet, teilte die Kirche mit.



In Hannover, wo Käßmann mehr als zehn Jahre als Landesbischöfin arbeitete, ist ein Festgottesdienst in der Marktkirche geplant. Zuletzt war Käßmann seit April 2012 Botschafterin der EKD für das 500-Jahre-Reformationsjubiläum, das 2017 groß gefeiert wurde.