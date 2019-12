So sieht Emre Erdogan, Politikwissenschaftler an der unabhängigen Bilgi-Universität in Istanbul, dann auch kaum Chancen, dass die beiden Parteineugründungen die politische Landschaft kurzfristig verändern könnten. "Die Türkei ist ein polarisiertes Land", sagt der Politikwissenschaftler. "Es gibt ein Pro-Erdogan- und ein Anti-Erdogan-Lager. Beide haben rund 50 Prozent der Stimmen. Die neuen Parteien werden der AKP innerhalb des Erdogan-Lagers Stimmen wegnehmen. Aber sie werden sich nicht auf die Seite der Opposition schlagen."