Ein Absolvent eines De-Radikalisierungsprogramms. ARchivbild Quelle: Christine-Felice Röhrs/dpa

Die Wiedereingliederung ehemaliger Kindersoldaten der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) muss einer Studie zufolge dringend verbessert werden. Die finanzielle Unterstützung ist von 27 Millionen US-Dollar 2010 auf 6,5 Millionen 2016 gefallen, wie das Internationale Institut für Strategische Studien (IISS) mitteilt.



Der IS unterscheide sich bei der Rekrutierung von Kindern von anderen Terrororganisationen. Denn sie würden oft mit Hilfe der Familie an die Ideologie herangeführt werden.