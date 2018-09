Doch die Renovierung und der Umbau zu einem islamischen Gebetsraum ging nicht so leicht und so schnell, wie es sich der Geschäftsmann und seine 2.500 Gemeindemitglieder erhofft hatten. Statt der ursprünglich veranschlagten 2,5 Millionen Euro kostet der Bau letztlich an die fünf Millionen. Einen gehörigen Batzen davon, über eine Million Euro, steuerte der Golfstaat Kuwait bei. Eine Spende, die an Bedingungen geknüpft sei und gemeinnützig verwendet werden müsse, so heißt es dazu von Daniel Abdin, aber auch offiziell und generell vom Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD).