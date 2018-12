Die Jounalistin Sonia Seymour Mikich. Archivbild

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Die ehemalige WDR-Chefredakteurin Sonia Seymour Mikich wird von der Jury des Preises "Journalisten und Journalistinnen des Jahres" für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Das teilte die Branchenzeitschrift "medium magazin" mit.



"Sonia Seymour Mikich ist eine Ikone im Journalismus", heißt es in der Begründung. Unter anderem leitete sie als erste Frau das ARD-Studio in Moskau. Der undotierte Preis wird seit 2004 von "medium magazin" in zehn Kategorien verliehen.