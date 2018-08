"Journalistin ist man immer - Meine Erinnerungen an das 20. Jahrhundert" hat Fides Krause-Brewer ihre 2011 publizierte Autobiografie betitelt. Ihre journalistische Karriere startete die im August 1919 in München geborene und in Berlin aufgewachsene Tochter aus großbürgerlichen Verhältnissen zunächst mit frauenpolitischen Themen - ihr erstes Interview für den Bayerischen Rundfunk machte sie mit Luise Albertz aus Oberhausen, der damals einzigen Oberbürgermeisterin Deutschlands.