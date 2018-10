Roelof Pik Botha traf 1984 Hans-Dietrich Genscher. Quelle: Heinz Wieseler/dpa

Der ehemalige südafrikanische Außenminister Pik Botha ist tot. Er starb am Donnerstagabend im Alter von 86 Jahren in Pretoria, wie die südafrikanische Zeitung "The Sunday Times" berichtete.



Roelof Frederik "Pik" Botha war von 1977 bis 1994 Außenminister des Apartheid-Regimes. Danach diente er in der Regierung von Nelson Mandela als Minister für Bodenschätze und Energie. Der Politiker gehörte zum moderateren Flügel der während der Apartheid-Ära regierenden Nationalen Partei.