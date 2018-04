Der ehemalige Außenminister Joschka Fischer. Quelle: Soeren Stache/dpa

Joschka Fischer wird 70 - und die Grünen-Spitze gratuliert. Die Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbock sind sich einig: "Joschka hat den Rock'n'Roll in die Politik gebracht und die grüne Partei in die Regierungsfähigkeit geführt." Fischer, der von 1998 bis 2005 Außenminister war, wird am heutigen Donnerstag 70 Jahre alt.



Fischer war seit dem Ende der politischen Karriere nie wieder auf einem Grünen-Bundesparteitag. Für das Portal "Project Syndicate" schreibt er regelmäßig Analysen.