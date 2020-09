Bastian Schweinsteiger spricht auf Pressekonferenz. Archivbild

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Mit Joachim Löw feierte Bastian Schweinsteiger in Rio den historischen WM-Triumph - bald könnte der Ex-Kapitän seinem früheren Coach auch mal die ein oder andere unbequeme Frage stellen. Nur drei Tage nach seinem Rücktritt hat Schweinsteiger einen neuen Job als ARD-Experte. Für den Bundestrainer hat er schon einmal einen guten Tipp parat. "Für mich ist wichtig zu sehen, dass eine gewisse Grundbasis geschaffen wird, auch vom Spielstil." Man brauche ein "Gerüst innerhalb der Mannschaft."



Wie die ARD mitteilte, soll Schweinsteiger in den kommenden drei Jahren bis einschließlich der Weltmeisterschaft 2022 in Katar die Live-Übertragungen im Ersten als Experte begleiten. Erster großer Höhepunkt soll für ihn die EM im kommenden Jahr sein.