Andrew Vajna erlag einer langwierigen Erkrankung.

Quelle: Bea Kallos/MTI/dpa

Der ehemalige Hollywood-Produzent Andrew Vajna ist am Sonntag in Budapest im Alter von 74 Jahren gestorben. Der in Ungarn geborene Film-, Medien- und Kasinounternehmer sei einer langwierigen Krankheit erlegen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur MTI.



Vajna produzierte in den USA rund 50 Filme, zumeist aus dem Action-Genre. Unter anderem wirkte er als Produzent mit an den "Rambo"-Filmen mit Sylvester Stallone oder an "Terminator 3" mit Arnold Schwarzenegger.