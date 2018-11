Der ehemalige HRE-Bankchef Georg Funke. Archivbild Quelle: Peter Kneffel/dpa

Der ehemalige Chef der Münchner Immobilienbank Hypo Real Estate (HRE), Georg Funke, ist tot. Das bestätigte sein Rechtsanwalt Wolfgang Kreuzer. Funke sei bereits vor einiger Zeit nach kurzer, schwerer Krankheit im Ausland gestorben.



Der am 29. April 1955 in Gelsenkirchen geborene Funke war von 2003 bis 2008 Vorstandschef der HRE. In der Finanzkrise hatte der Staat die Immobilienbank mit Milliardenspritzen vor der Pleite bewahrt. Aus ihr wurde später die Deutsche Pfandbriefbank.