In seinem ersten Interview seit seinem Rücktritt hat der ehemalige libanesische Ministerpräsident Saad Hariri beteuert, "sehr bald" in die Heimat zurückzukehren. Er werde nicht gegen seinen Willen in Saudi-Arabien festgehalten, sagte Hariri dem libanesischen TV-Sender "Future TV".



Der Sunnit Hariri hatte Anfang November von Saudi-Arabien aus, zu dem er enge Beziehungen hat, seinen Rücktritt erklärt. Er löste damit Spekulationen aus, dass sein Rückzug von der Regionalmacht erzwungen wurde.