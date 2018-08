Barry Gibb dankte seinen Brüdern. Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Der ehemalige Sänger der Popgruppe Bee Gees, Barry Gibb, ist vom britischen Thronfolger Prinz Charles zum Ritter geschlagen worden. Zusammen mit seinen inzwischen gestorbenen Brüdern Maurice und Robin feierte der britisch-australische Musiker in den 60er und 70er Jahren große Erfolge mit Songs wie "Stayin' Alive" und "How Deep Is Your Love".



"Ohne meine Brüder wäre ich nicht hier", sagte Gibb. "Ich hoffe und bete, dass sie wahrnehmen, was sich ereignet hat, und dass sie stolz sind."