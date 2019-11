Martin Schulz spricht mit Olaf Scholz.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der ehemalige SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat seine Partei angesichts der Verluste von Wählerstimmen zu mehr Geschlossenheit aufgerufen. "Ich glaube, dass eine Partei, die ständig verschiedene Botschaften aussendet, kein Vertrauen beim Volk gewinnt", sagte der Ex-Kanzlerkandidat in der Sendung "Frühstart" von RTL/n-tv.



Die SPD will an diesem Samstag das Ergebnis der Stichwahl in der Basis für den neuen Parteivorsitz bekannt geben. Schulz unterstützt Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz.