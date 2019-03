Michael Avenatti wurde wieder frei gelassen.

Quelle: Kevin Hagen/AP/dpa

Der Ex-Anwalt von Ex-Pornostar Stormy Daniels, Michael Avenatti, ist nach seiner Festnahme unter Auflagen wieder frei. Gegen eine Kaution von 300.000 Dollar wurde er entlassen. Dem Sender CNN zufolge muss er außerdem seinen Pass abgeben und darf nicht mit einem Zeugen in Kontakt treten.



Avenatti soll laut Staatsanwaltschaft in New York versucht haben, vom Sportartikelhersteller Nike 20 Millionen Dollar zu erpressen. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles erhob zudem Anklage wegen Betrugs.