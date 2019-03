Der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Nach Ansicht des ehemaligen Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen hat es vor seinem Ausscheiden aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz eine "Hetzjagd" gegen ihn gegeben. In einem Interview mit der "FAZ" sagte Maaßen: "Eigentlich war ich derjenige, gegen den eine Hetzjagd stattgefunden hat."



Im September vergangenen Jahres war Maaßen in die Kritik geraten, nachdem er bezweifelt hatte, dass es während Protesten in der Chemnitzer Innenstadt zu Hetzjagden auf Ausländer gekommen war.