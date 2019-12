Polizeibeamte bei der Suche in dem Duisburger Wald.

Quelle: ---/ANC-NEWS/dpa

Die Polizei hat in einem Wald in Duisburg die Leiche einer jungen Frau gefunden. Laut Staatsanwaltschaft gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um eine vermisste 26-Jährige handelt.



Die junge Frau war seit Anfang September verschwunden. Die Ermittler fanden nun Spuren in einer Garage, die dem Ehemann zuzuordnen war. Daraufhin habe man den 28-Jährigen vorläufig festgenommen. Im Verhör gab er offenbar einen Hinweis auf die Stelle im Wald. Zu einem Motiv gibt es bisher keine Hinweise.