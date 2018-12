Polizisten am Tatort in Nordhausen.

Quelle: Jens-Ulrich Koch/dpa-Zentralbild/dpa

Nach dem gewaltsamen Tod eines Rentner-Ehepaars am Heiligabend im thüringischen Nordhausen ist gegen einen 56-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Weitere Details, etwa zum Motiv des Mannes, wollten die Ermittler weiterhin nicht nennen.



Der 56-Jährige war am Freitag festgenommen worden. Der Mann aus Nordhausen stamme aus dem Umfeld der Opfer und sei geständig, hatte die Polizei mitgeteilt. Zuvor hatte es einen DNA-Treffer in der Spurenauswertung gegeben.