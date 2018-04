So erging es vor wenigen Jahren auch einem Ehepaar aus Köln. 2015 buchte es online bei der Fluggesellschaft Lufthansa Hin- und Rückflüge in die USA für knapp 2.800 Euro. Dabei fiel die Wahl auf die deutlich günstigere Buchungsoption ohne Erstattungsmöglichkeit. Als es schließlich so weit war, konnte das Paar die Reise krankheitsbedingt nicht antreten und wollte die Flüge stornieren. Lufthansa erstattete daraufhin, wie in den AGB vereinbart, die unterbliebenen Steuern und Gebühren, jeweils in Höhe von etwa 130 Euro. Mangels der nicht gewählten Erstattungsoption, lehnte die Fluggesellschaft allerdings weitere Zahlungen ab.