Dieter Schall, Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr in Eckenroth. Quelle: ZDF

Er selbst pendelt zur Arbeit und weiß, dass auch der Arbeitgeber mitspielen muss, wenn sein Mitarbeiter bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert ist. Einfach alles stehen und liegen lassen, wenn der Alarm ertönt - das findet nicht jeder Chef toll. Aber anders geht es oftmals nicht. In Rheinland-Pfalz gibt es nur sechs Berufsfeuerwehren, der Rest sind alles Freiwillige, die in Stadt und Land für Sicherheit sorgen. In acht Minuten müssen sie am Einsatzort sein - so will es das Gesetz. Bei der Personaldecke wird das immer schwieriger.



In Eckenroth sind sie am Rande ihrer Einsatzfähigkeit, vielen Dörfern geht es ähnlich. Hinzu kommt: Wer früher dem Wehrdienst entgehen wollte, der konnte sich stattdessen bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren. Die Zeiten sind vorbei und auch das spüren die Wehren. Eine schwierige Gemengelage.