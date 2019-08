"Der Bedarf hier in der Stadt und im Landkreis ist groß", schätzt der Gastroenterologe Zimmer mit Blick auf das finanzschwache Offenbach. Jeden Mittwoch öffnet die Praxis im Ketteler-Krankenhaus für zwei Stunden, mehr als 40 Patienten sind seit April gekommen. Darunter sind beispielsweise EU-Ausländer, die am Bau oder in der Gastronomie schwarz arbeiten, sagt Zimmer. Und deren Angehörige. Oder überschuldete Bundesbürger. Auch ein Patient, der sich illegal in Deutschland aufhalte, habe sich an die Mediziner gewandt, die kostenlos und anonym behandeln. Bei Sprachproblemen können sie auf spezielle Bilderbücher zurückgreifen.